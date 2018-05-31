Міжусобиці в селі Рацеве на Черкащині. Там родичі шестикласника звинувачують вчителя місцевої школи у каліцтві дитини. Під час уроку викладач так жбурнув м'яча учневі, що той опинився у лікарні із підозрою на перелом пальця.

"Оно …видно точка є...".

Саша показує знімок своєї правиці. 23 травня травматолог чигиринської лікарні запідозрив у хлопця перелом пальця. Його шестикласнику допоміг отримати вчитель музики та малювання - він заміняв у дітей урок математики. Хлопчик розповідає: Валерій Бортник вивів клас на шкільний майданчик, а з ним особисто вирішив погратися волейбольним м'ячем.

"Я не знаю, чого він кидав … він говорив, що треба м'язи тренувать, але кидав з такою силою… він мені один раз попав в лице, а ще раз я з лавочки упав, потом я встав, він мені кидав м'яча, я його просив два раза - не так сильно він мені кинув у палець, у мене так болів палець, що я плакав", - каже Сашко Попруга, учень сільської школи с. Рацеве.

Підозру чигиринських лікарів на перелом пальця в черкаській обласній лікарні не підтвердили, розповідає мама Сашка. Тамтешній травматолог діагностував забій. Але рука у сина Валентини і досі болить. Жінка каже, найжахливіше те, що викладач за свій вчинок навіть не вибачився перед дитиною.

"Ніяк він не виходив на зв'язок, що мене й цікавить…чому це вчитель не пережива за свого учня, чому його не хвилює та подія, яка сталася саме з його подачі" , - каже Валентина Попруга, мама хлопчика.

Всі ці події відбувалися на очах однокласників Сашка. Катя пригадує, тоді у хлопця боліла голова і він сидів на лавці, та викладач чомусь вирішив із ним пограти у м'яч, хоча сам Сашко і не дуже цього хотів.

"Валерій Васильович і Саша в м'яча гралися …ну були перекидали друг-другу, і Валерій Васильович був сильно кидав, а Саша казав, чого ви так сильно кидаєте і Сашу він сильно так було ударив, що один раз він з лавочки був впав, а другий раз так ударило, що він м'яча не зловив", - сказав Катя Постригань, однокласниця хлопчика.

Поспілкуватися із самим викладачем нам не вдалось, через погане самопочуття він відпросився з роботи. У рацівській школі факт травмування учня не заперечують. Директор каже вже провели власне розслідування і покарали педагога.

"Є порушення правил внутрішньо-трудового розпорядку, є порушення правил, нашим працівником Валерієм Васильовичем правил техніки безпеки при проведенні занять, в даній ситуації волейбольний м'яч …ну і за це в рамках розслідування ми оголошуємо йому догану", - каже Віталій Ліховецький, директор школи села Рацеве.

Поки ми спілкувалися із директором під школою зібралася група підтримки на захист викладача музики та малювання. Люди запевняють, Валерій Бортник якщо таке і зробив …то не навмисно. А от рідню травмованого хлопчика вони звинувачують в упередженому ставленні, але чомусь не до вчителя, а до сільського голови Лариси Постригань.

"Ви не рийте під Ларису Якимівну, бо він чоловік її …такого не робіть, такого не робіть, Валя … тобі ще жить тут прийдеться".

Родина Сашка теж без підтримки односельців не залишилась. Їх сусіди розповідають, ледве мати хлопчика почала скаржитись, як до них додому завітала поліція разом із сільською головою. Хтось поскаржився на шестикласника, буцімто той вкрав у сусідньому подвір'ї казан.

"Я розцінюю тільки так, що це протівоход - сільська голова використовуючи своє службове становище щоб вигородити свого супруга, що він учинив таке з дитиною, в протівоход залякати цю сім'ю щоб це все було приостановлене", - каже Михайло Погорішній, житель села Рацеве

Хто правий в цій ситуації буде розбиратися поліція. За фактом травмування школяра та ще 24 травня було відкрите кримінальне провадження по статті "Навмисне заподіяння легких тілесних ушкоджень".