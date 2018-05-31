Перший в історії України випускний поліцейської академії сьогодні відбувся в Києві. Жетони новим патрульним вручили керівники Нацполіції та МВС. Привітали випускників й представники іноземних посольств. Докладніше - Даніїл Снісар.

Плацом поліцейської академії крокують 83 новоспечених копів. Тут вони останні 4 місяці здобували базові навики роботи правоохоронців. Переважна більшість із випускників - чоловіки. Немало і представниць прекрасної статі.

"Я прийняла для себе таке рішення, що я потрібна. Потрібна своєму народові. Я повинна внести свій внесок. Тому я тут", - розповідає Катерина Штепа, випускниця поліцейської академії.

Чи бути копом - Катерина вирішувала майже два роки. Тепер вона співробітник патрульної поліції. Розповідає - навчання в академії - далося їй нелегко.

"Найважче?... тактична підготовка, напевно. Як себе поводити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Прийоми боротьби, прийоми рукопашного бою. Також вогнева підготовка. Взагалі, дуже гарні викладачі. Все, що вони могли в нас вкласти - вони зробили", - розповідає Катерина Штепа, випускниця поліцейської академії.

Тактична і вогнева підготовка, етика, стресостійкість і керування транспортом. Загалом - курсантів у цій академії навчають кільком десяткам предметів.

"Доверие - это так много и так мало. Но, это основное, что от вас нужно. Это основа нашей реформы, то, на чем будет базироваться закон и уважение к Вам. В этот торжественный день я хочу, чтобы каждый из Вас, принося присягу украинскому народу, получая полицейский жетон - знал, что это главное, что от Вас требуется. Закон, законность и доверие", - сказав Арсен Аваков, міністр МВС.

Перед присягою - вітальні слова від гостей, за підтримки яких академія і розпочала свою роботу. До навчання українських поліцейських доклали зусиль уряди Сполучених Штатів та Канади.

"Ми з вами стаємо свідками велетенського прориву в системі підготовки поліцейських кадрів в Україні, що пройшла значний шлях від радянської-міліцейської моделі, до сучасної сервісно-орієнтовної організації - з новими стандартами підготовки, інфраструктури та обладнання",- сказала Марі Ювановіч, посол США.

"Уряд Канади підтримував реформу поліції в Україні - з 2015 року. Було надано підтримку і у мобілізації патрульної поліції, у підготовці викладачів і слухачів, розробляли спеціалізовані курси і навчальні програми. Це, насправді, історичний день для української поліції".

Після отримання жетонів - фото на пам'ять. Та трохи часу на відпочинок і спілкування із родиною. Вже завтра більшість з вже колишніх курсантів вийде на своє перше патрулювання.