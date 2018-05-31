В Нидерландах исламист зарубил служебного пса [ Редактировать ]
В Нидерландах полиция ранила предполагаемого террориста, который размахивал топором в городке Схидам близ Роттердама. При этом стражи порядка понесли потери: от полученных ран скончался служебный пес.
Как сообщает Daily Mail, прибывший из Сирии в прошлом году 26-летний мужчина размахивал топором на балконе квартиры и кричал "Аллах акбар".
Попытки полицейских успокоить молодого человека не увенчались успехом, тогда было принято решение взять квартиру штурмом. Стражи порядка выломали дверь, однако мужчина набросился на них с ножом.
Серьезные ранения получила служебная собака. Пса госпитализировали в ветеринарную клинику, однако четырехногий страж порядка не выжил.
Самого террориста сначала безуспешно пытались вывести из строя с помощью электрошокера, затем было применено огнестрельное оружие. Мужчина попал в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Мариуполе собака изуродовала лицо семилетней девочки.
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Какой породы была собака не сообщается.
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