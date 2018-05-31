У Німеччині застрелили терориста у пасажирському потязі

На півночі Німеччини чоловік, озброєний ножем, напав на пасажирів потяга. Одна людина загинула, ще двоє поранені, серед них - співробітник поліції. Правоохоронці спробували перехопити зловмисника під час зупинки на одній зі станцій.

Її очепили, на місце прибули рятувальники. Коли нападник поранив поліцейського, його застрелила напарниця пораненого. Мотиви зловмисника - невідомі.