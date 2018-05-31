Бабченко не знает, зачем нужна была инсценировка убийства [ Редактировать ]
Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что он не знает, почему СБУ решила инсценировать его убийство, хотя было уже достаточно доказательств для задержания подозреваемого.
На вопрос, для чего была эта спецоперация, Бабченко ответил:
"Не знаю, не ко мне вопрос", - ответил Бабченко в интервью на вопрос, для чего была эта спецоперация, передает "Украинская правда".
"Не я ее разрабатывал. Видимо у них были свои какие-то причины", сказал журналист об операции и СБУ.
"Возможно, они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - сказал он.
Бабченко рассказал, что не сразу поверил украинским силовикам.
"Меня не сразу убедили. Приходят какие-то люди. Говорят, чувак тебя хотят грохнуть. Конечно, ты чувствуешь недоверие, что за люди, почему. Но встреча состоялась при участии моих знакомых. Они сказали, что были с этими людьми на войне. Они их подтвердили", - сказал он.
Тем временем назван организатор преступления на Бабченко.
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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