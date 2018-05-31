В НБУ предложили расширить функции банковской карты [ Редактировать ]
Национальный банк предлагает ввести идентификацию граждан-клиентов банков с помощью банковских карт. Соответствующая возможность содержится в представленном для публичного обсуждения законопроекте о расширении системы BankID. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что в настоящее время с помощью банковской карты можно получить только административные услуги, однако, нововведение даст возможность предоставлять банковские услуги и дистанционно открывать счета для новых клиентов.
Также банковские карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.
"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - сообщают в Нацбанке.
В НБУ отмечают, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.
Напомним, НБУ выпустит "картофельную монету".
по теме
НБУ выпустит "картофельную монету" (фото)
С 22 мая 2018 года в Национальном банке собираются запустить в обращение 10-гривневую серебряную монету "Копання картоплі" тиражом 4 тысячи штук.
В Украине открыли новое газовое месторождение
Государственная компания "Укргазвыдобування" открыла новое газовое месторождение.
Деньги на няню и пеленки: что страна будет давать при рождении ребенка
С 1 сентября этого года при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "беби-бокс".
Мужчина купил дыни по цене нового спорткара Toyota
Дыни юбари считаются в Японии символом статуса и достатка.
Километровые очереди: на Донбассе катастрофическая нехватка бензина
В Донецке вторую неделю продолжаются серьезные перебои с бензином.