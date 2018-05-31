Национальный банк предлагает ввести идентификацию граждан-клиентов банков с помощью банковских карт. Соответствующая возможность содержится в представленном для публичного обсуждения законопроекте о расширении системы BankID. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что в настоящее время с помощью банковской карты можно получить только административные услуги, однако, нововведение даст возможность предоставлять банковские услуги и дистанционно открывать счета для новых клиентов.

Также банковские карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.

"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - сообщают в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.

Напомним, НБУ выпустит "картофельную монету".