Консула Украины в Гамбурге уволили из МИД за антисемитские заявления [ Редактировать ]
Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел МИД Украины по результатам расследования приняла решение об увольнении консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца.
"Установлено, что действия В.И.Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, и наносят ущерб авторитету государственной службы, а также несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы. В связи с этим предлагаем применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности", - сообщила пресс-служба ведомства.
Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы был выдан 30 мая 2018 года.
Как отмечается, копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), передадут для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.
Напомним, государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство из-за информации о антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця.
Причиной для начала расследования послужила информация, что Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.
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