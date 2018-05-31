Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел МИД Украины по результатам расследования приняла решение об увольнении консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

"Установлено, что действия В.И.Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, и наносят ущерб авторитету государственной службы, а также несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы. В связи с этим предлагаем применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности", - сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы был выдан 30 мая 2018 года.

Как отмечается, копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), передадут для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Напомним, государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство из-за информации о антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця.

Причиной для начала расследования послужила информация, что Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.