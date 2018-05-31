В Японии убивают китов ради науки [ Редактировать ]
В Японии китобои убили 122 беременных самок из виду малых полосатик. Оправдывают эти убийства тем, что их осуществили в рамках "научной программы" в водах Антарктики, пишет BBC.
Так, охотники "поймали" 333 китов, а большинство из них были женского пола и беременные. Еще 114 малых полосатик не достигших взрослого возраста.
Браконьеры работали в водах Антарктики в течение ноября 2017 - марта 2018 года. Позже мясо убитых животных продали в рестораны.
В Японии уничтожение китов - обычное дело. Власти говорят, что это делают в рамках научной программы, которая стартовала в 2015 году. Ее сразу раскритиковала мировое сообщество, поскольку в 2014 году в ООН приняли решение об осуждении "смертоносных исследований".
Однако японцы считают, что смерть китов в водах Антарктики - научная необходимость. Животных надо вылавливать и анализировать их природу, исследуя таким образом экосистему.
Ежегодно в Японии официально запланировано вылов по 330 китов. Зоозащитники таким исследованиям не удовлетворены.
Напомним, мертвый загадочный зверь сбил с толку зоологов.
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