В Японии китобои убили 122 беременных самок из виду малых полосатик. Оправдывают эти убийства тем, что их осуществили в рамках "научной программы" в водах Антарктики, пишет BBC.

Так, охотники "поймали" 333 китов, а большинство из них были женского пола и беременные. Еще 114 малых полосатик не достигших взрослого возраста.

Браконьеры работали в водах Антарктики в течение ноября 2017 - марта 2018 года. Позже мясо убитых животных продали в рестораны.

В Японии уничтожение китов - обычное дело. Власти говорят, что это делают в рамках научной программы, которая стартовала в 2015 году. Ее сразу раскритиковала мировое сообщество, поскольку в 2014 году в ООН приняли решение об осуждении "смертоносных исследований".

Однако японцы считают, что смерть китов в водах Антарктики - научная необходимость. Животных надо вылавливать и анализировать их природу, исследуя таким образом экосистему.

Ежегодно в Японии официально запланировано вылов по 330 китов. Зоозащитники таким исследованиям не удовлетворены.

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