Томатная промышленность уже много лет пытается получить помидор большой по размеру, но при этом с насыщенным вкусом. Похоже два этих качества совместились в новом сорте томата Гутини (Goutini).

Новая разновидность отличается тем, по размеру он такой же, как и помидор сорта Бычье сердце, а по содержанию сахара Гутини можно сравнить с помидорами черри.

Всем уже известны томаты Бычье сердце, новый сорт помидоров, в свою очередь, обладают более интенсивным вкусом. Они в три раза слаще, чем традиционные помидоры, а семена и семенной гель придают им необходимый уровень кислоты, неотъемлемую составляющую вкуса томата.

Новый сорт вырастили в Саутпорте (Великобритания). Ученые из компании Asda потратили свыше 500 часов на создание самого сладкого помидора. Содержание сахара в обычном томате Бычье сердце составляет 3,5%, уровень сахаристости Гутини - в два раза больше.

Уникальная разновидность выращивалась в тщательно продуманных условиях, отражающих более теплый Европейский климат, включая регулирование солнечного света и контроль влажности.

По словам производителей Гутини, они много лет работали над поиском правильных семян, разновидностей скрещивания и тестирования различных моделей роста, а также условий для создания помидора высокого качества.

Напомним, в Канаде вывели шоколадный перец.