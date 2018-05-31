В Великобритании вывели новый сорт помидоров [ Редактировать ]
Томатная промышленность уже много лет пытается получить помидор большой по размеру, но при этом с насыщенным вкусом. Похоже два этих качества совместились в новом сорте томата Гутини (Goutini).
Новая разновидность отличается тем, по размеру он такой же, как и помидор сорта Бычье сердце, а по содержанию сахара Гутини можно сравнить с помидорами черри.
Всем уже известны томаты Бычье сердце, новый сорт помидоров, в свою очередь, обладают более интенсивным вкусом. Они в три раза слаще, чем традиционные помидоры, а семена и семенной гель придают им необходимый уровень кислоты, неотъемлемую составляющую вкуса томата.
Новый сорт вырастили в Саутпорте (Великобритания). Ученые из компании Asda потратили свыше 500 часов на создание самого сладкого помидора. Содержание сахара в обычном томате Бычье сердце составляет 3,5%, уровень сахаристости Гутини - в два раза больше.
Уникальная разновидность выращивалась в тщательно продуманных условиях, отражающих более теплый Европейский климат, включая регулирование солнечного света и контроль влажности.
По словам производителей Гутини, они много лет работали над поиском правильных семян, разновидностей скрещивания и тестирования различных моделей роста, а также условий для создания помидора высокого качества.
Напомним, в Канаде вывели шоколадный перец.
по теме
Продукты-рекордсмены по содержанию кальция (рейтинг)
Кальций нужен всем - детям для нормального роста и развития организма, а взрослым для поддержания здоровья и силы костей и мышц.
Опухоли исчезают бесследно: ученые назвали самую полезную ягоду
Ученые из Италии в ходе исследований на мышах установили, что употребление клубники может помочь бороться с агрессивными формами рака молочной железы.
Мужчина купил дыни по цене нового спорткара Toyota
Дыни юбари считаются в Японии символом статуса и достатка.
Кому нельзя есть мороженое
Мороженое - любимый летний продукт не только детей, но и взрослых. Мороженное не только очень вкусное, но и является отличным антидепрессантом.
Петров пост 2018: какого числа
Петров пост – это один из летних постов, установленных Православной Церковью.