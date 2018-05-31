Как бросить курить: советы Ульяны Супрун [ Редактировать ]
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун по случаю Всемирного дня без табака рассказала, как можно избавиться от вредной привычки.
"В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и дети, однако миллионы людей продолжают сознательно разрушать свое здоровье. По статистике, курит каждый пятый взрослый украинец", – пишет Супрун в Facebook.
Она рассказала, что курение является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.
"Нужно много усилий, чтобы справиться с этой пагубной привычкой как со стороны государства, так и каждого лично. Очень важно, чтобы люди, которые не являются курильщиками, помогали близким, друзьям и знакомым отказаться от табака. Многие курильщики привыкли к сигаретам еще с детства. Есть исследования, которые говорят, что около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Им отказаться от табака очень сложно", – говорит и.о. министра здравоохранения.
Главный совет Ульяна Супрун - посещать интернет-сервис с рекомендациями и советами, как бросить курить.
"Лучше всего – предупредить тягу к сигаретам еще с детства, – утверждает она. – Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностей, учить здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное – не курить самым и быть положительным примером!".
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