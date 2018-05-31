Покушение на Бабченко: Юрий Луценко раскрыл личность "убийцы" (фото) [ Редактировать ]
Участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что он является "киллером" журналиста Аркадия Бабченко и не видит смысла "шифроваться".
"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах", – написал Цымбалюк в Facebook.
Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".
В то же время, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Интер" лично назвал фамилию Цымбалюка в контекте исполнителя инсценированного преступления.
Тем временем назван организатор преступления на Бабченко.
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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