Международную конференцию в Израиле посетила глава Харьковской облгосадминистрации (итоги визита) [ Редактировать ]
А на международный форум в Израиле, причем женский, перенимать опыт приехала украинская делегация. С каким багажом знаний вернулась - далее в материале.
Министры, парламентарии, руководители областей и городов. Представители сорока пяти стран. Практически все - женщины. Место встречи - Израиль, престижная международная конференция, которая проходит раз в два года. В нынешнем - она называлась "Выдающиеся женщины, которые достигают изменений". Украину представила - глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
"Високий рівень як учасниць, так і тих зустрічей, які ми мали в Ізраїлі, надали нам змогу, по-перше, презентувати Україну і Харківську область, налагоджувати нові міжнародні стосунки, а також обговорити питання щодо економічної і політичної стабілізації і подальшого розвитку і ряд гуманітарних і соціальних програм, які на сьогодні запроваджуються у світі", - сказала Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.
Юлия Светличная - встретилась с министрами. Кстати, Зеэв Элькин - представитель сразу двух министерств - по делам Иерусалима и охраны окружающей среды - родом из Харькова. Украинские вопросы - ему близки. Принял главу Харьковской области и президент Израиля.
"Ізраїль - це держава, коли неможливе стає можливим. І велика кількість проектів, які, здавалося б, нереально реалізувати, в Ізраїлі працюють. Тому досвід, який має держава Ізраїль, надзвичайно важливий для України. Тому що ми маємо дуже гарну і плодотворну землю, для того, щоб вирощувати. Ми маємо розумні ідеї, які можемо втілювати в життя", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.
В Украину Юлия Светличная вернулась с целым портфелем наработок. В Харьковской области будут использовать опыт в развитии сельского хозяйства. Израильские технологии - придут на местные предприятия. А через несколько недель в Харьков со своими предложениями приедет группа израильских медиков-реабилитологов.
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