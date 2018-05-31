Государство обязано оказывать должную поддержку детским домам – Юрий Бойко [ Редактировать ]
Накануне Дня защиты детей Юрий Бойко встретился с воспитанниками детских домов семейного типа Киевской области. Ребята рассказали политику, как им живется в семьях, обсудили насущные вопросы. Подробнее - в материале наших корреспондентов
"Піони, бачите, у нас уже відцвітають, це гвоздічки у нас такі".
Ухаживать за цветами - обязанность девочек. Мальчики помогают отцу на участке. А началась история большой семьи Бурдюженко с желания воспитывать дочь.
"Це були 90-роки, у мене один єдінственний син, рідний син, якось я приїзжаю з роботи, а вони з чоловіком сіли так і кажуть, давайте, візьмемо в сім'ю.. девочку. Єсть возможность, чого дитятко не воспитать. Це ми зараз удочерили цю дівчинку Юлю. Тоді по селам були ці фостерні сім"ї ну, якось так согласилися на дитячі будинки", - рассказывает Алла Бурдюженко, мама-воспитательница детского дома семейного типа .
За 18 лет своего существования из этого детского дома семейного типа во взрослую жизнь вышли 20 детей. Сейчас семья Бурдюженко воспитывает шестерых ребят и останавливаться на этом не планирует.
"Хочемо взяти хлопчика, 16 років йому, не жив у сім'ї, прямо з народження по дитячих будинках, думаю, вистачить у нас сил до вести його до толку, щоб дитина побачила, що таке сім'я", - говорит Николай Бурдюженко, отец-воспитатель детского дома семейного типа.
Узнать, что такое семья, в Украине мечтают 70 тысяч сирот. Эти дети нуждаются в особом внимании. За детдомами семейного типа - будущее, - убежден Юрий Бойко. Пообщаться с политиком в село Великая Мотовиловка приехали воспитанники детских домов района.
"Добрий ранок, дядя Юра! - Привет, привет".
"Начнем с подарков. Кто умеет кататься на велосипедах? - Все!".
"Як раз ці будинки вони створюють обстановку сім'ї і вони надають дитині той захист, без якого вона залишилась. Це справжня сім'я, це справжня родина", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
В Фастовском районе Киевской области таких детских домов - 6. Заботы у всех одинаковые: отсутствие транспорта, сложности с оформлением льгот и жильем.
"Получается дети выходят и просто выходят в никуда. Как можно оставить этого ребенка и знать, что он где-то спит под забором", - говорит Инна Гнатюк, мама-воспитательница детского дома семейного типа.
По мнению политика, государство должно помочь детским домам в решении их проблем. Да и в целом - больше поддерживать молодые семьи.
"Ми домовилися, що вони зроблять перелік проблем, які є, а наша фракція надасть відповідний законопроект в парламент для того, щоб допомогти цим сімейним домам. Завдання держави відповісти на ці питання, надати можливість, надати підтримку цим людям, - нам потрібно дати більше грошей матерям, які народжують дітей. Як тільки ми прийдемо і сформулюємо більшість в парламенті, то за першу дитину, ми будемо давати 100 тисяч, за другу - 200 тисяч гривень і за третю - 300 тисяч гривень", - сказал Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
Пока взрослые обсуждают серьезные темы, дети осваивают игру в бадминтон и гоняют на новеньких велосипедах.
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