Олег Винник прибыл в Ужгород с концертом. Фото: liza.ua

В центре Ужгорода движение на дорогах остановилось из-за концерта певца Олега Винника.

"Такую пробку в Ужгороде может сделать только коммунальщик в час пик и концерт Олега Винника. Здесь второй вариант, всем надо в амфитеатр", - написал Ужгорода Виталий Глагола в Facebook.

Он также поделился видео, на котором запечатлена огромная дорожная пробка.

Ранее в семье Олега Винника случилось горе и он едва сдерживал слезы на концерте.