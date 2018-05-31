Олег Винник парализовал движение в Ужгороде (видео) [ Редактировать ]
В центре Ужгорода движение на дорогах остановилось из-за концерта певца Олега Винника.
"Такую пробку в Ужгороде может сделать только коммунальщик в час пик и концерт Олега Винника. Здесь второй вариант, всем надо в амфитеатр", - написал Ужгорода Виталий Глагола в Facebook.
Он также поделился видео, на котором запечатлена огромная дорожная пробка.
Ранее в семье Олега Винника случилось горе и он едва сдерживал слезы на концерте.
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