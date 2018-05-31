В прямом эфире "Подробностей" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"Як вже відомо, такий собі Герман Борис Львович звернувся до людини, яка нібито була кілером, до Олексія Цимбалюка, колишнього добровольця АТО, з тим, щоб він виконав вбивство Бабченка. Після цього пан Цимбалюк прийшов до СБУ і вступив в оперативну гру для того, щоб викрити організатора. Також ряд інших агентів СБУ сприяли проведенню цієї операції. В результаті, відбулося декілька зустрічей пана Германа і пана Цимбалюка. В нас є ця фіксація на відео, де пан Герман надав 15 тисяч доларів, як половину суми за вбивство журналіста Бабченко. Другу частину він мав віддати після вбивства. Далі відбулися найважливіші речі по списку. На наступній зустрічі він сказав, що в нього є ще замовлення. Назвав прізвище одного з одеських активістів. Потім, на ще одній зустрічі сказав, що в нього є ще замовлення і назвав колишнього офіцера ФСБ Россії, який знаходиться на території України. І далі сказав, що у списку біля 30-х чоловік. Для нас це було ключовим для прийняття рішення про інсценування смерті Аркадія Бабченко", - рассказал Юрий Луценко.

"Слідство має всі підстави вважати, що замовник знаходиться на території Російскої Федерації. Я не маю право розголошувати певну доказову базу. Але вже можу сказати, що вона буде збільшена. Проводяться дії з двома телефонами Германа. Саме зараз завершилася попередні його допити, але вранці йому застосували запобіжні заходи і він даватиме покази. Саме зараз відпрацьовується слідчими СБУ все коло його знайомств і аналізується все знайдене у цьому і інших провадженнях", - сообщил генеральный прокурор.

"Коли адвокат прийшов до пана Германа, то він був впевнений, що йдеться просто про дії СБУ стосовно незаконної торгівлі зброєю, в якій він обвинувачується, і це вже тягнеться десь півроку. Адвокат абсолютно спокійно каже, як завжди при торгівлі зброєю, спокійно… І тут він каже : "Та у нас такий дурдом в Києві. Там журналіста вбили" І тут пан Герман каже : "Мне пипец! Це значить, що ми робили усе правильно, і організатор вивів нас на замовника. Ми дуже хотіли, щоб під час другої зустрічі він надав нам увесь список. Та ми, на жаль, не змогли його дізнатися, і це те, на що ми очікуємо в ході подальшої співпраці", - поведал Луценко.

"Що убезпечити цих людей, ми пішли на цю добову спецоперацію. Чи вона є унікальною для України? Ні!", - сказал Луценко.

Напомним, покушение на Бабченко: Юрий Луценко раскрыл личность "убийцы".