Житель Хмельницка убил мать и 2 дня пил "за упокой" возле трупа [ Редактировать ]
В Хмельницкой области 54-летний сын жестоко избил свою мать-пенсионерку, от чего та скончалась.
Так женщина пыталась вразумить сына бросить пить, однако тот, находясь в состоянии опьянения, сильно избил пенсионерку и оставил без помощи, а сам спокойно пошел спать, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Утром мужчина обнаружил, что мать умерла, но никому об этом не сказал и продолжал пьянствовать в квартире еще два дня. И только вечером второго дня злоумышленник пошел к соседу и сообщил, что женщина умерла, а тот уже позвонил в необходимые службы.
Во время общения с полицейскими мужчина сначала утверждал, что женщина умерла своей смертью, но многочисленные следы крови по всей квартире свидетельствовали о другом, поэтому под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый таки признался в содеянном.
На период досудебного расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы.
Ранее на Ривненщине пьяный отец порезал ножом двухлетнего сына.
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