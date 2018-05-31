В Грузии проходят массовые акции протеста из-за дела об убийстве подростков, главный прокурор Ираклий Шотадзе подал в отставку.

Отставка произошла на фоне массовой акции протеста в Тбилиси. Акция организована Зазой Саралидзе - отцом 16-летнего Давида Саралидзе, который вместе со своим сверстником Леваном Дадунашвили стал жертвой массовой драки подростков 1 декабря 2017 на улице Хорава в Тбилиси, сообщают "Новости-Грузия".

31 мая суд оправдал одного из обвиняемых в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

В результате отец погибшего подростка обвинил высокопоставленных чиновников прокуратуры в препятствовании проведению объективного расследования и защите сына бывшего сотрудника ведомства, замешанного в преступлении.

У здания главной прокуратуры проходит акция протеста, организованная отцом одного из убитых подростков Зазой Саралидзе. Чтобы поддержать его и опротестовать решение суда, в прокуратуру пришли более тысячи человек, а также представители оппозиции.

Они принесли с собой плакаты с надписями: "Вместе на страже справедливости", "Убийцы".

К месту продолжают приходить люди, которые хотят поддержать Зазу Саралидзе. Параллельно в знак солидарности с отцом убитого школьника акции протеста проходят в Батуми и Зугдиди.

Масштабная протестная акция, организованная отцом убитого на улице Хорава 16-летнего подростка Зазой Саралидзе, переместилась от Главной прокуратуры Грузии к зданию парламента на проспекте Руставели.

Ранее в Армении протестующие перекрыли границу с Грузией.