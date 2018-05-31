Протесты в Грузии: главный прокурор подал в отставку из-за убийства подростков [ Редактировать ]
В Грузии проходят массовые акции протеста из-за дела об убийстве подростков, главный прокурор Ираклий Шотадзе подал в отставку.
Отставка произошла на фоне массовой акции протеста в Тбилиси. Акция организована Зазой Саралидзе - отцом 16-летнего Давида Саралидзе, который вместе со своим сверстником Леваном Дадунашвили стал жертвой массовой драки подростков 1 декабря 2017 на улице Хорава в Тбилиси, сообщают "Новости-Грузия".
31 мая суд оправдал одного из обвиняемых в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.
В результате отец погибшего подростка обвинил высокопоставленных чиновников прокуратуры в препятствовании проведению объективного расследования и защите сына бывшего сотрудника ведомства, замешанного в преступлении.
У здания главной прокуратуры проходит акция протеста, организованная отцом одного из убитых подростков Зазой Саралидзе. Чтобы поддержать его и опротестовать решение суда, в прокуратуру пришли более тысячи человек, а также представители оппозиции.
Они принесли с собой плакаты с надписями: "Вместе на страже справедливости", "Убийцы".
К месту продолжают приходить люди, которые хотят поддержать Зазу Саралидзе. Параллельно в знак солидарности с отцом убитого школьника акции протеста проходят в Батуми и Зугдиди.
Масштабная протестная акция, организованная отцом убитого на улице Хорава 16-летнего подростка Зазой Саралидзе, переместилась от Главной прокуратуры Грузии к зданию парламента на проспекте Руставели.
Ранее в Армении протестующие перекрыли границу с Грузией.
по теме
Протесты в Тбилиси: полицейские доставили водометы
В центр Тбилиси (Грузия), где проходят протесты против ужесточения политики относительно наркотических веществ, полицейские доставили водометы.
В Тбилиси прошли митинги с требованием отставки главы МВД
Акция протеста прошла перед бывшим зданием парламента. Собравшиеся утверждали, что во время силовой операции в двух ночных клубах, посетителей били и унижали. Силовики искали в ночных заведениях наркотики.
Жители Днепропетровской области протестуют против строительства элеватора
Битва с элеватором. В Днепропетровской области жители села Запорожец возводят баррикады, чтобы не допустить строительства нового предприятия. Чего опасаются?
Жители Донецкой области протестуют против незаконной добычи полезных ископаемых - Каплин
Жители Донецкой области - против незаконной добычи лития в регионе. Об этом рассказал народный депутат Сергей Каплин. В ходе рабочей поездки - он встретился с активистами Великоновоселковского района.
В Израиле вспыхнули кровавые протесты: десятки раненых (видео)
В Иерусалиме начались протесты в связи с переносом посольства США из Тель-Авива. Кроме того, вокруг ограды по периметру, который отделяет Израиль и сектор Газа, собираются тысячи палестинцев.