В Киеве на Позняках иномарка сбила ребенка, который на велосипеде переезжал пешеходный переход.

Ребенок в критическом состоянии госпитализирован.

"На Григоренка возле "Новуса" сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается также, что полиция не оформляет протокол. Поэтому люди окружили всех и не дают уехать, так как боятся, что могут "замять дело".

"У виновника куча корочек гос органов", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве грузовик насмерть сбил бабушку возле супермаркета.