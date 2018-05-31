Сотни киевлян заблокировали авто с "мажором", сбившим ребенка (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Позняках иномарка сбила ребенка, который на велосипеде переезжал пешеходный переход.
Ребенок в критическом состоянии госпитализирован.
"На Григоренка возле "Новуса" сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Сообщается также, что полиция не оформляет протокол. Поэтому люди окружили всех и не дают уехать, так как боятся, что могут "замять дело".
"У виновника куча корочек гос органов", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве грузовик насмерть сбил бабушку возле супермаркета.
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