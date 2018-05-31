Автомобиль из кортежа президента не причастен к серьезному ДТП в Киеве - АП [ Редактировать ]
Автомобиль, который сбил ребенка велосипедиста в Киеве, не принадлежал кортежу президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Обнародована информация источников - это неправда. Указанная машина не является частью кортежа президента", - отметили в пресс-службе администрации президента Украины.
Авария случилась в районе Позняков на улице Григоренко. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.
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