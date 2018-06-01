За рулем автомобиля были правоохранители

Автомобиль, который сбил ребенка на Позняках, находился на спецзадании. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу, сообщает отдел Коммуникации полиции Киева.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Правоохранителей проверили на драгере и отвезли к врачу-наркологу, для проведения анализа на установление состояния опьянения.

Podrobnosti.ua опубликовали видео, как полиция увозит водителя черного "Фольксвагена". Напомним, в Киеве вечером 31 мая на улице Григоренка на пешеходном переходе сбили ребенка на велосипеде. В Администрации президента заявили, автомобиль не принадлежит кортежу главы государства.