Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме объяснил причины развода с женой. Музыкант опубликовал стих в своем аккаунте Instagram.

"Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым – предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, – я все отдам! И бросал свою я тушку в ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, но какое дело ваше? Всех крутило и ломало поначалу расставашек. А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит и простонет, — как ** (отлично). Тут и бабке не ходи, Женщин много – Я один", - написал лидер "Ленинграда".

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