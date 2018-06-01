Сергей Шнуров посвятил стих разводу с женой [ Редактировать ]
Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме объяснил причины развода с женой. Музыкант опубликовал стих в своем аккаунте Instagram.
Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым - предложений лом. Я любил на всю катушку! Всё возьми, - я всё отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, Но какое дело ваше? Всех крутило и ломало Поначалу расставашек. А потом всё тише-тише... Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит И простонет, - как пиздато. Тут и бабке не ходи, Женщин много- Я один.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
"Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым – предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, – я все отдам! И бросал свою я тушку в ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, но какое дело ваше? Всех крутило и ломало поначалу расставашек. А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит и простонет, — как ** (отлично). Тут и бабке не ходи, Женщин много – Я один", - написал лидер "Ленинграда".
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