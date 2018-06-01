Авария на Позняках: видео первых минут после ДТП [ Редактировать ]
Появилось видео, снятое очевидцами спустя считанные минуты после наезда автомобиля на ребенка на улице Григоренко в Киеве.
Напомним, в Киеве на улице Григоренко в районе Позняков автомобиль Volkswagen сбил ребенка на пешеходном переходе. В Администрации президента объяснили, что машина не принадлежит кортежу главы государства.
Полиция увезла водителя на экспертизу, чуть позже прокомментировав ситуацию.
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