В Манчестере автомобиль наехал на пешеходов [ Редактировать ]
В британском Манчестере автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пять человек получили травмы, сообщает полиция города. Машина скрылась с места происшествия
Инцидент произошел около 23:50 по Киеву в районе Траффорд-парка. На месте работают экстренные службы.
#Trafford #TraffordPark pic.twitter.com/nm9znSa3bk— G M Police (@gmpolice) May 31, 2018
В полиции считают, что пока нет оснований считать произошедшее терактом.
Ранее выяснилось, что террорист из Льежа получил отпуск в тюрьме.
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