В британском Манчестере автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пять человек получили травмы, сообщает полиция города. Машина скрылась с места происшествия

Инцидент произошел около 23:50 по Киеву в районе Траффорд-парка. На месте работают экстренные службы.

В полиции считают, что пока нет оснований считать произошедшее терактом.

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