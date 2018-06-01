Курс доллара в Украине стабилизировался и сохраняется на отметке в 26,12 гривен за один доллар США. Курс евро - поднялся на 16 копеек, до 30, 56 грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальные курсы валют:

2612.2310 гривны за 100 долларов;

3056.0490 гривны за 100 евро;

4.2120 гривны за 10 рублей.

Напомним, Нацбанк "закрутит гайки" при отсутствии транша МВФ.