Курс доллара в Украине стабилизировался [ Редактировать ]
Курс доллара в Украине стабилизировался и сохраняется на отметке в 26,12 гривен за один доллар США. Курс евро - поднялся на 16 копеек, до 30, 56 грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальные курсы валют:
2612.2310 гривны за 100 долларов;
3056.0490 гривны за 100 евро;
4.2120 гривны за 10 рублей.
Напомним, Нацбанк "закрутит гайки" при отсутствии транша МВФ.
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