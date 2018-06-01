Главу МИД Греции Никоса Коциаса обвинили в государственной измене за переговоры с Республикой Македония. Речь идет о многолетнем споре вокруг самого названия "Македония". В суд на главу МИД подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций, сообщает "РБК-Украина".

В заявлении говорится о "предательстве" по случаю того, что что "господин Коциас отдал наше имя". Иск подан в ответ на информацию о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является "Республика Северная Македония".

Такой вариант не устраивает общественные организации, которые не желают, чтобы бывшая югославская республика носила в своем названии имя "Македония".

Тем временем Украина уволила консула-нациста в Гамбурге.