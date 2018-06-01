Главного дипломата Греции объявили предателем [ Редактировать ]
Главу МИД Греции Никоса Коциаса обвинили в государственной измене за переговоры с Республикой Македония. Речь идет о многолетнем споре вокруг самого названия "Македония". В суд на главу МИД подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций, сообщает "РБК-Украина".
В заявлении говорится о "предательстве" по случаю того, что что "господин Коциас отдал наше имя". Иск подан в ответ на информацию о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является "Республика Северная Македония".
Такой вариант не устраивает общественные организации, которые не желают, чтобы бывшая югославская республика носила в своем названии имя "Македония".
Тем временем Украина уволила консула-нациста в Гамбурге.
по теме
Македонская оппозиция отвергла новый вариант названия государства
Македонские оппозиционные партии отвергли предложение премьер-министра Зорана Заева о переименовании государства с "Македония" в "Республика Илинденская Македония".
Македония выбрала себе новое название
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что он и его греческий коллега обсудили название, которое было бы приемлемым для обеих сторон.
Скандал в британской политике: спикер обозвал коллегу "дурочкой"
Очередной скандал в британской политике. Спикер парламента публично унизил лидера Палаты Общин. Это вдобавок к обвинениям его бывших подчиненных о немотивированных вспышках гнева.
Петр Порошенко обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Германии. Петр Порошенко и Гайко Маас обсудили вопросы подготовки к 20 саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.
Саміт США-КНДР може відбутися 12 червня
Підготовка до саміту за участю Дональда Трампа та Кім Чен Ина - триває. Задля цього до Нью-Йорка прибув один із найвпливовіших людей у Північній Кореї - генерал Кім Ен Чхоль, колишній військовий шпигун.