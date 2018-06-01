Світова спільнота закликає Росію звільнити політв'язнів [ Редактировать ]
Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні й завтра приєднаються до акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії з 14 червня.
У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися у Парижі та Лісабоні. А у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. "час спливає"- із такими словами звернулися до громадськості учасники. У руках тримали плакати з написами "звільніть Сенцова". Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках - тримали пісочний годинник.
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