Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні й завтра приєднаються до акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії з 14 червня.

У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися у Парижі та Лісабоні. А у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. "час спливає"- із такими словами звернулися до громадськості учасники. У руках тримали плакати з написами "звільніть Сенцова". Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках - тримали пісочний годинник.