Журналіст Аркадій Бабченко може отримати українське громадянство.

З такою пропозицією до нього звернувся Петро Порошенко. Про це Президент заявив на першій прес-конференції після інсценування смерті журналіста.

У Бабченка вже є посвідка на постійне проживання у країні, а члени його родини подали необхідні документи. Журналіст також розповів, як готувалися до інсценування його вбивства. Використовували свинячу кров, а перед нападом над його зовнішнім виглядом попрацював гример.

"Меня не сразу убедили, я не сразу поверил, приходят люди, говорят: тебя хотят грохнуть, конечно ты не сразу поверишь, кто за люди, что за люди. Ну, во первых, встреча состоялась с участием моих знакомых. Они сказали, что они с этими людьми были на войне они их подтвердили. Безусловно, были сомнения, была первая, вторая, пятая, десятая встречи, в конце концов, я увидел, что люди работают и начал им доверять", - розповів Аркадій Бабченко, журналіст.