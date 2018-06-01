Журналіст Бабченко отримає українське громадянство [ Редактировать ]
Журналіст Аркадій Бабченко може отримати українське громадянство.
З такою пропозицією до нього звернувся Петро Порошенко. Про це Президент заявив на першій прес-конференції після інсценування смерті журналіста.
У Бабченка вже є посвідка на постійне проживання у країні, а члени його родини подали необхідні документи. Журналіст також розповів, як готувалися до інсценування його вбивства. Використовували свинячу кров, а перед нападом над його зовнішнім виглядом попрацював гример.
"Меня не сразу убедили, я не сразу поверил, приходят люди, говорят: тебя хотят грохнуть, конечно ты не сразу поверишь, кто за люди, что за люди. Ну, во первых, встреча состоялась с участием моих знакомых. Они сказали, что они с этими людьми были на войне они их подтвердили. Безусловно, были сомнения, была первая, вторая, пятая, десятая встречи, в конце концов, я увидел, что люди работают и начал им доверять", - розповів Аркадій Бабченко, журналіст.
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