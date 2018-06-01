Война на Донбассе: под Торецком вражеский снаряд оборвал жизнь 15-летней девочки

В поселке Железное - это пригород Торецка - осколком вражеского снаряда убита 15-летняя девочка. Дарья Казимирова получила смертельное ранение прямо во дворе своего дома. В этом году она закончила 9 класс и всего 3 дня назад отметила день рождения.