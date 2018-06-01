Війна на Донбасі: бойовики обстріляли мирне населення [ Редактировать ]
Бойовики на Сході України і далі обстрілюють мирне населення. Напередодні під вогонь окупантів потрапив населений пункт Чермалик.
Бойовики застосували артсистеми 122 калібру, та міномети калібру 82 та 120 міліметрів. Загалом, по селищу ворог випустив щонайменше 30 снарядів. Унаслідок вибуху 82-міліметрової міни пошкоджено фасад житлового будинку - повідомили у прес-службі операції об'єднаних сил.
по теме
На Донбассе уничтожили троих боевиков
По данным украинской разведки, потери противника на Донбассе - трое убитых и трое раненых.
На Донбасі знищили трьох бойовиків
36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції, на окремих ділянках застосовували важке озброєння.
Война на Донбассе: под Торецком вражеский снаряд оборвал жизнь 15-летней девочки
В поселке Железное - это пригород Торецка - осколком вражеского снаряда убита 15-летняя девочка. Дарья Казимирова получила смертельное ранение прямо во дворе своего дома. В этом году она закончила 9 класс и всего 3 дня назад отметила день рождения.
На Донбассе погибли сотрудники СБУ
Военнослужащие Центра специальных операций "Альфа" попали под обстрел артиллерии в Луганской области. Они выполняли боевое задание.
Война на Донбассе: оккупанты обстреляли из танка поселок Гранитное
Это поселок Гранитное, под Мариуполем, в котором начала налаживаться мирная жизнь - открылись магазины, заработала школа. Вражеские мины и снаряды лишь изредка беспокоили жителей. Но накануне ночью они снова столкнулись с ужасом войны.