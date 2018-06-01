США запровадили мито на імпорт металів [ Редактировать ]
Торговельна війна почалася. Сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики й Канади.
У Вашингтоні пояснили - не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою та Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі - теж затяглися.
У ЄС відреагували миттєво. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав такий крок неприпустимим і пообіцяв заходи у відповідь.
"Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може Не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони", - заявив Жан-Клод Юнкер, президент Європейської комісії.
"Навіть якщо ЄС відповість тим самим, і інші країни так вчинять - це менше відсотка від обсягів нашої економіки. Впровадження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть... Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою", - наголошує Вілбур Росс, міністр торгівлі США.
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