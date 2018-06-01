Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке і стало причиною протестів.

Нагадаю, напередодні тисячі обурених жителів Тбілісі вийшли на акцію під будівлю Головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч люду. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії - про торішнє вбивство двох підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть, друга справа - лишається нерозкритою. Протестувальники переконані - злочинці на волі, бо їх покриває влада.

Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку.