Протести у Грузії: жителі Тбілісі вимагають відставки влади [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке і стало причиною протестів.
Нагадаю, напередодні тисячі обурених жителів Тбілісі вийшли на акцію під будівлю Головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч люду. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії - про торішнє вбивство двох підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть, друга справа - лишається нерозкритою. Протестувальники переконані - злочинці на волі, бо їх покриває влада.
Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку.
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