Арсенал боєприпасів та вибухівки знайшли у Дніпрі. Їх у власному помешканні зберігав місцевий житель - за винагороду. Гроші отримав від кримчанина, який, за даними СБУ, виконував завдання російських кураторів.

Правоохоронці вилучили три тротилові шашки, 7 бойових гранат із запалами до них, понад півтисячі набоїв, а також прилади безшумної стрільби. Винуватцям світить до п'яти років позбавлення волі.