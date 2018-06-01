Мешканець Дніпра за винагороду зберігав вдома арсенал зброї (відео) [ Редактировать ]
Арсенал боєприпасів та вибухівки знайшли у Дніпрі. Їх у власному помешканні зберігав місцевий житель - за винагороду. Гроші отримав від кримчанина, який, за даними СБУ, виконував завдання російських кураторів.
Правоохоронці вилучили три тротилові шашки, 7 бойових гранат із запалами до них, понад півтисячі набоїв, а також прилади безшумної стрільби. Винуватцям світить до п'яти років позбавлення волі.
по теме
Житель Ривного обустроил в многоэтажке арсенал оружия и боеприпасов
У 40-летнего местного жителя правоохранители изъяли сотни патронов, десятки ножей, снарядов и гранат, автоматы, винтовки и множество других видов оружия и взрывчатки. Все это незадачливый "коллекционер" хранил в квартире одной из многоэтажек.
Захват заложников в Черкассах: спецназ начал штурм здания
Неизвестные угрожали взорвать две ручные гранаты, выдернув при этом чеку - прямо на глазах у сотрудников офиса. По словам свидетелей, мужчины также были вооружены пистолетом.
В Днепропетровской области нашли тайник с боеприпасами
300 гранат и 30 минометов обнаружили полицейские в лесополосе в Днепропетровской области. В замаскированном тайнике нашли также патроны, запалы и снаряды для гранатомета.
У лісі біля Дніпра виявили схрон зі зброєю
Майже три сотні гранат та 30 мін виявили правоохоронці у лісосмузі поблизу міста Дніпро. У замаскованій схованці хтось зберігав справжній арсенал - крім гранат там ще були пів тисячі набоїв, запали, та постріли до гранатомету.
Біля Дніпра знайшли арсенал боєприпасів
Майже три сотні гранат та 30 мін виявили правоохоронці у лісосмузі поблизу міста Дніпро. У замаскованій схованці хтось зберігав справжній арсенал - крім гранат там ще були пів тисячі набоїв, запали, та постріли до гранатомету.