Северная Корея готова к ядерному разоружению [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность к ядерному разоружению Корейского полуострова.
Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК лидер КНДР подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации, передает DW.
В сообщении уточняется, что Ким Чен Ын надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".
Напомним, Ким Чен Ын боится выезжать из страны.
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