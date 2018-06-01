У Данії жінкам заборонили носити паранджу [ Редактировать ]
У Данії жінкам заборонили носити нікаб та паранджу у громадських місцях.
Це традиційні ісламські накидки, які закривають усе обличчя, крім очей. Відповідний закон набуде чинності з 1 серпня. Тих, хто його порушить - штрафуватимуть на 150 євро.
У данському уряді наголошують - закон не спрямований проти релігії, і не забороняє хустки, тюрбани або традиційні єврейські головні убори. Таке табу вже діє в Австрії, Франції та Бельгії. Натомість правозахисники схожі заборони - оцінюють украй негативно.
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