На Закарпатье провели фестиваль средневековой культуры

Рыцарские бои, средневековый быт, музыка, танцы и мода тех времен - все это можно было увидеть в одном из замков Закарпатья. Три дня там проходил фестиваль средневековой культуры. Чем удивляли 15 клубов Украины, Венгрии и Словакии?