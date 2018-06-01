Поліція Хорватії обстріляла автобус з мігрантами [ Редактировать ]
У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами. 9 людей, серед них і двоє дітей - поранені. Діти нині у критичному стані.
Інцидент стався після того, як водій, незважаючи на попередження правоохоронців, намагався прорватися через блок-пост поблизу міста Задар, після перетину кордону з Боснією.
Загалом у мікроавтобусі їхало 29 людей - здебільшого афганські та іракські нелегали.
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