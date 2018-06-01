Россия возглавила Совет Безопасности ООН [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Начиная с пятницы, 1 июня, председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) перешло к Российской Федерации.
Об этом передает "Интерфакс".
Главными темами во время Совбезов ООН в июне будут ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Напомним, Геращенко жестко раскритиковала переговоры с Россией по Донбассу.
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