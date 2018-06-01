Начиная с пятницы, 1 июня, председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) перешло к Российской Федерации.

Об этом передает "Интерфакс".

Главными темами во время Совбезов ООН в июне будут ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Напомним, Геращенко жестко раскритиковала переговоры с Россией по Донбассу.