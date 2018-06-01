Настя Каменских разделась догола в откровенном видео на новую песню [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских представила новое лирик-видео на украинскую песню "Тримай". Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.
На видео Каменских появилась в двух образах: обнаженная в ванной с мокрыми кудрями, и в розовой шубе с яркой помадой и ровными волосами.
"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я хочу пожелать почувствовать каждому. Любите и будьте любимыми! " - написала певица в Instagram.
В комментариях пользователи пишут, что "песня супер" и радуются, что "наконец спела на украинском".
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась в своих чувствах Потапу.
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