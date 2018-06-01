У США покарали ресторан за образу безхатченка

Розплата за невихованість. У Луїзіані ресторан швидкого харчування задарма годуватиме безхатька - через образи, написані на чеку.

Коментарі на папірці залишили працівники закладу. Чоловік розказав про інцидент іншим відвідувачам. Зрештою, нахаб звільнили, а постраждалий отримав право на вільне харчування, подарункову карту для купівлі одягу і номер у готелі. А місцевий притулок для безхатченків - кілька сотень смажених крилець.