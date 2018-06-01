У США покарали ресторан за образу безхатченка [ Редактировать ]
Розплата за невихованість. У Луїзіані ресторан швидкого харчування задарма годуватиме безхатька - через образи, написані на чеку.
Коментарі на папірці залишили працівники закладу. Чоловік розказав про інцидент іншим відвідувачам. Зрештою, нахаб звільнили, а постраждалий отримав право на вільне харчування, подарункову карту для купівлі одягу і номер у готелі. А місцевий притулок для безхатченків - кілька сотень смажених крилець.
по теме
У Канаді зловмисники кинули вибухівку у відвідувачів ресторану
Вибух у канадському ресторані. Поранено півтора десятка людей. У місті МісісАґа неподалік Торонто - двоє чоловіків зайшли в ресторан, кинули саморобну вибухівку і втекли.
В Днепре пьяная женщина выпала из окна многоэтажки
В четверг вечером, 31 мая, в Днепре на улице Даниила Галицкого умерла 38-летняя женщина, выпав из окна седьмого этажа.
В Одесской области мужчина попал под поезд
58-летний одессит был сбит поездом на станции Черноморская Лиманского района.
21-летняя девушка похудела на 90 кг
21-летняя американка по имени Тесс Фицджеральд из Бостона похудела на 90 килограммов и сейчас радует своих подписчиков в Instagram обновленными фото
У Флориді кран впав на житлові будинки
В американському місті Лаудергілл, у штаті Флорида, на житлові будинки впав підйомний кран. Двох людей поранено - це місцевий мешканець і робітник, який керував краном.