Меган Маркл визнали однією з найвпливовіших жінок Великобританії [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекська Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших жінок Великої Британії за версією журналу Vogue.
На думку авторів рейтингу - цьогоріч колишня американська акторка привернула увагу громадськості так, як ніхто інший. Увесь світ спостерігав за її трансформацією і підготовкою до весілля з улюбленцем Сполученого Королівства - принцом Гаррі. Водночас, зазначають автори, Меган Маркл формує новий - сучасніший - образ монархії.
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