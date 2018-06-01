Як склався перший робочий день принца Гаррі та Меган Маркл

Після весілля - одразу на роботу. Принц Гаррі та Меган Маркл уже сьогодні візьмуться до служби британській короні. Яким буде перший робочий день молодят і які нові деталі із закритої частини весілля стали відомі?