Робот-сокіл - охоронець чистого неба. Механічного птаха вдалося змайструвати ученим із Нідерландів. Робо-птахів триматимуть в аеропортах, а ще вони допомагатимуть аграріям. Як - зараз подивимося.

Робо-птах - це винахід команди вчених з університету Твенте в Нідерландах. Вони розгадали секрет польоту сапсанів - хижих птахів з ряду соколоподібних. І відтворили його за допомогою техніки. Основне призначення винаходу - охороняти літаки. Авіа-індустрія щороку зазнає мільйонних збитків від аварій, спричинених зіткненнями з птахами.

Таких, як у фільмі "Диво на Гудзоні", заснованому на реальних подіях. Щоправда, тоді, у 2009 році, після зіткнення зі зграєю гусей, пілотові вдалося посадити літак на озеро та врятувати пасажирів.

"Птах літає, рухається й виглядає точнісінько як справжній. Інші пернаті сприймають його як свого. І це дозволяє нам використовувати робота для контролю в аеропортах, а також фермерських господарствах", - розповідає Вессель Штратман, інженер.

Розробники кажуть: робот відлякуватиме інших птахів зі злітної смуги. І стежитиме, щоб вони не гніздилися неподалік. А також охоронятиме посіви від пернатих шкідників. Його основна зброя - крила. Коли птах тріпоче ними - це означає, що він готується полювати.

"Якщо хижий птах літає - він просто стежить. Інші це помічають і насторожуються. Коли ж хижак починає махати крилами, усі розуміють: він небезпечний. І найчастіше, летять подалі звідти", - розповідає Вессель Штратман, інженер.

Робо-птаха вже встигли протестувати - в аеропорту міста Едмонтон в Канаді та на летовищі британського Саут-гемптона. Поки що машині допомагає спеціально навчений пілот. Але вчені вже знають, як автоматизувати винахід.

"Зараз робо-птахом треба керувати вручну. Але ми працюємо над тим, щоб зробити його самостійнішим. Хочемо, аби робот сам полював і відганяв інших птахів, а також відстежував територію за допомогою сенсорів, без участі людини", - говорить Вессель Штратман, інженер.

Окрім сапсана, планують розробити ще й білоголового орлана - такого як на гербі США. Це значно більший птах. Тож науковці стверджують - його механічна модель зможе відлякувати й великих пернатих, як-от: гусей.