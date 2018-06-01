День защиты детей: поздравления в прозе, стихах и картинках [ Редактировать ]
Весь мир сегодня говорит о детях, ведь 1 июня - Международный день защиты детей. Праздник Международный день защиты детей не теряет своей актуальности, а обращает внимание на проблемы детей, особенно тех, кто живет в неполных или неблагополучных семьях, а то и вовсе без родителей.
Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
***
Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!
***
Пока на свете слышен детский плач,
От взрослых дети будут ждать участия.
Защиты день от бед и неудач,
Детей защиты, маленького счастья!
Раз взрослые — давно пора понять,
А как иначе, вы всегда ведь рядом,
Взять на руки и у беды отнять —
Отличное, простое слово — НАДО!
Когда страдает детская душа
... что может быть еще печальней?
Рванись навстречу, даже чуть дыша,
Успей помочь, пусть даже и случайно!
Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День защиты детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.
***
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
***
Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!
Пусть делишки будут рады -
Лето красное идет,
Лишь забавы и награды
Пусть оно им принесет!
Пусть над ними все кружатся
Ангелы хранители,
Будут рады и спокойны
Все-все-все родители!
***
Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
***
Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.
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