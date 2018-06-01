Весь мир сегодня говорит о детях, ведь 1 июня - Международный день защиты детей. Праздник Международный день защиты детей не теряет своей актуальности, а обращает внимание на проблемы детей, особенно тех, кто живет в неполных или неблагополучных семьях, а то и вовсе без родителей.

Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

***

Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!

***

Пока на свете слышен детский плач,

От взрослых дети будут ждать участия.

Защиты день от бед и неудач,

Детей защиты, маленького счастья!

Раз взрослые — давно пора понять,

А как иначе, вы всегда ведь рядом,

Взять на руки и у беды отнять —

Отличное, простое слово — НАДО!

Когда страдает детская душа

... что может быть еще печальней?

Рванись навстречу, даже чуть дыша,

Успей помочь, пусть даже и случайно!

Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День защиты детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

***

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

***

Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!

Пусть делишки будут рады -

Лето красное идет,

Лишь забавы и награды

Пусть оно им принесет!

Пусть над ними все кружатся

Ангелы хранители,

Будут рады и спокойны

Все-все-все родители!

***

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

***

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.