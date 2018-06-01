В Питере Mercedes Viano, в котором ехал известный американский актер и музыкант Джонни Депп, попал в ДТП. Машина получила незначительные повреждения, никто не пострадал.

Так, автомобиль не вписался в поворот и врезался в стену, сообщают российские СМИ.

Инцидент случился, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

В ДТП никто не пострадал, а машина получила небольшие повреждения.

Напомним, что ранее пьяный Джонни Депп устроил драку на съемках фильма.