Джонни Депп попал в ДТП в России [ Редактировать ]
В Питере Mercedes Viano, в котором ехал известный американский актер и музыкант Джонни Депп, попал в ДТП. Машина получила незначительные повреждения, никто не пострадал.
Так, автомобиль не вписался в поворот и врезался в стену, сообщают российские СМИ.
Инцидент случился, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.
В ДТП никто не пострадал, а машина получила небольшие повреждения.
Напомним, что ранее пьяный Джонни Депп устроил драку на съемках фильма.
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