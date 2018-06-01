Транш МВФ под угрозой: глава миссии назвал причины [ Редактировать ]
Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства Украины относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС.
Об этом сказано в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена к украинскому правительству, передает Liga.net со ссылкой на источник в Кабмине.
В нем говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.
В пресс-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях.
Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина.
"Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила прес-служба Гройсмана в комментарии изданию.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.
"Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.
Напомним, Нацбанк "закрутит гайки" при отсутствии транша МВФ.
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