Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства Украины относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС.

Об этом сказано в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена к украинскому правительству, передает Liga.net со ссылкой на источник в Кабмине.

В нем говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В пресс-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях.

Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина.

"Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила прес-служба Гройсмана в комментарии изданию.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.

"Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.

Напомним, Нацбанк "закрутит гайки" при отсутствии транша МВФ.