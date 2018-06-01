Люди падали в обморок: самолет экстренно сел из-за вонючего пассажира [ Редактировать ]
Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за невыносимо вонючего пассажира. Об этом пишет Mirror.
По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель.
Пассажиры лайнера, оказавшиеся поблизости от пассажира, начали падать в обморок, у некоторых из них началась рвота.
Экипаж пытался изолировать мужчину в туалете, но это не принесло желаемого результата. Пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту.
Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.
"Самолет совершил аварийную посадку из-за причин медицинского характера, однако один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", - заявил представитель компании.
Напомним, что в Турции пассажир выпал из самолета и умер.
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