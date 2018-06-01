Закрыл собой дочь от обстрела: в больнице скончался военный [ Редактировать ]
В областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который, ценой собственной жизни, 25 мая спас на Донбассе свою дочь.
Об этом в Facebook сообщил главный врач госпиталя Сергей Рыженко.
Медик сообщил, что военный служил на Донбассе с собственной дочерью-медиком Ярославой.
"Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь - Ярослава, санинструктор той же части", - сообщил он.
25 мая они попали под обстрел, того же для их доставили в больницу в Днепре.
По словам Рыженко, мина взорвалась в трех метрах от них, чтобы спасти дочь "Николай своим телом накрыл ее".
"У него тяжелое осколочное ранение головы. У дочери - акубаротравма, сотрясение", - добавил он.
Врач сообщил, что Ярослава выздоравливает, а ее отец перенес множество операций, но не смог выжить.
"Ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце. Еще один герой стал жертвой", - написал Рыженко.
Напомним, ночью 1 июня в госпитале Днепра умерли двое раненых украинских военных.
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