Он перенес множество операций, но не смог выжить.

В областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который, ценой собственной жизни, 25 мая спас на Донбассе свою дочь.

Об этом в Facebook сообщил главный врач госпиталя Сергей Рыженко.

Медик сообщил, что военный служил на Донбассе с собственной дочерью-медиком Ярославой.

"Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь - Ярослава, санинструктор той же части", - сообщил он.

25 мая они попали под обстрел, того же для их доставили в больницу в Днепре.

По словам Рыженко, мина взорвалась в трех метрах от них, чтобы спасти дочь "Николай своим телом накрыл ее".

"У него тяжелое осколочное ранение головы. У дочери - акубаротравма, сотрясение", - добавил он.

Врач сообщил, что Ярослава выздоравливает, а ее отец перенес множество операций, но не смог выжить.

"Ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце. Еще один герой стал жертвой", - написал Рыженко.

Напомним, ночью 1 июня в госпитале Днепра умерли двое раненых украинских военных.