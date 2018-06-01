В четверг вечером, 31 мая, в Днепре на улице Даниила Галицкого умерла 38-летняя женщина, выпав из окна седьмого этажа. Об этом сообщает Информатор.

По словам капрала патрульной полиции Ирины Капелюшной, проходивший мимо молодой человек оказал потерпевшей первую домедицинскую помощь, сделав ей искусственное дыхание.

"Но, к сожалению, медики скорой, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть женщины. Никто не видел, как все произошло, известно только то, что она проживала вместе с сожителем. С его слов, утром они вместе распивали алкогольные напитки, после чего он ушел на работу. Когда мужчина возвращался домой, соседка ему сообщила, что женщина выпала из окна", - рассказала Ирина Капелюшная.

Фото: Евгений Ошарин

Последний раз соседи видели женщину в день трагедии, около 5.30, когда она одна возвращалась домой.

"Скорее всего, падая, она обломала ветку дерева. Сожителя увезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечает СМИ.

Напомним, что в Киеве ребенок выпал из окна 15 этажа.