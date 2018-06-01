Спасатели достали из Днепра труп мужчины [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Спасатели достали тело неизвестного мужчины из Днепра.
Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 31 мая в 7:39 спасателям поступила информация о том, что в Печерском районе столицы на Набережном шоссе, 11, в реке Днепр находится тело утопленника.
На место происшествия выехали водолазы. Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 20 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело неизвестного мужчины и передали его правоохранительным органам.
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