Спасатели достали тело неизвестного мужчины из Днепра.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 31 мая в 7:39 спасателям поступила информация о том, что в Печерском районе столицы на Набережном шоссе, 11, в реке Днепр находится тело утопленника.

На место происшествия выехали водолазы. Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 20 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело неизвестного мужчины и передали его правоохранительным органам.

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Напомним, в Киеве обнаружили смертельно опасное вещество в воздухе.