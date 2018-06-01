В лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць ЗСУ [ Редактировать ]
Цієї ночі в лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць Микола Метлінський.
25 травня старший сержант ЗСУ під час обстрілу прикрив власним тілом свою доньку, яка служила сан-інструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики чотири рази реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося.
Напередодні у цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми внаслідок ворожого обстрілу. Костянин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером.
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