В лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць ЗСУ

Цієї ночі в лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць Микола Метлінський.

25 травня старший сержант ЗСУ під час обстрілу прикрив власним тілом свою доньку, яка служила сан-інструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики чотири рази реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося.

Напередодні у цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми внаслідок ворожого обстрілу. Костянин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером.