Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, заарештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері.

Представники прокуратури заявили, що слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер" - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

На суді він заявив, що знав про інсценування вбивства Бабченка. Мовляв, усе це відбувалося в рамках його співпраці з контррозвідкою. Його адвокати усі обвинувачення відкидають і оскаржуватимуть рішення суду.

У прокуратурі, після перевірки заяв Германа, встановили, що підозрюваний не співпрацював з контррозвідкою і не є співробітником СБУ.