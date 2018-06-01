В СБУ спростували заяву Бориса Германа [ Редактировать ]
Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, заарештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері.
Представники прокуратури заявили, що слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер" - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.
На суді він заявив, що знав про інсценування вбивства Бабченка. Мовляв, усе це відбувалося в рамках його співпраці з контррозвідкою. Його адвокати усі обвинувачення відкидають і оскаржуватимуть рішення суду.
У прокуратурі, після перевірки заяв Германа, встановили, що підозрюваний не співпрацював з контррозвідкою і не є співробітником СБУ.
по теме
Обшуки в "РИА Новості-Україна": Вишинському обрали запобіжний захід
Взяти під варту Кирила Вишинського просила прокуратура Автономної Республіки Крим, яка веде справу. Журналіста підозрюють у державній зраді.
Замах на Бабченка: підозрюваного у злочині арештували на 60 діб
Про взяття Германа під варту клопотали прокурори. У суді вони заявили - слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Це, зокрема - покази кількох свідків. А от адвокати підозрюваного усі обвинувачення відкидають.
Покушение на Бабченко: почему украинские силовики скрывали подготовку спецоперации?
Почему же украинские силовики почти сутки молчали, несмотря на такой мощный резонанс? Чего добились в результате этой спецоперации?
Реакция мирового сообщества на "убийство" журналиста Аркадия Бабченко
Сообщение о гибели Бабченко сразу же вызвало целый шквал заявлений мировых лидеров и авторитетных международных организаций. Реакция у всех одна: осуждение, возмущение и шок. Спецоперацию - никто не заподозрил.
Дело Савченко: в СБУ обнародовали детали расследования
Василий Грицак сообщил детали расследования дела против Надежды Савченко и Владимира Рубана. Сейчас СБУ пытается установить имена и звания военных РФ, которые передавали Савченко оружие для проведения теракта в столице.