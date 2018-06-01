На Донбасі знищили ворожу вантажівку з боєприпасами [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на Сході минулої доби. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, ситуація там залишається складною. Загалом за добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню.
Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю - міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі Новотошківського. На Донецькому - в районах Новоселівки Другої та Кам'янки. На Маріупольському - біля Чермалика, Павлополя та Водяного.
Підрозділи Об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, двоє окупантів загинули та двоє поранені. Знищено 2 вантажних автомобілі з боєприпасами, зенітку та міномет.
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