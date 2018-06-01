Гройсман закликав створити умови для розвитку української молоді [ Редактировать ]
Світ сьогодні відзначає День захисту дітей. Україна осторонь не залишається. Уряд презентував нову програму, покликану створити оптимально сприятливі умови для розвитку молодого покоління. Про неї розповів прем'єр Володимир Гройсман на Міжнародному форумі громад, дружніх до дітей.
Форум проводять у Києві за ініціативою Unicef. Розроблений урядом документ передбачає, що громади, які братимуть участь у програмі, будуть отримувати на 1% більше надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Ці гроші спрямують на проекти для дітей.
"Дуже важливо щоби наші діти в наших містах, в наших громадах мали всі можливості і всі умови для того аби розвивати свої таланти, щоб зростати і розвиватись в умовах якісної безпеки, якісної освіти. А хто за це відповідає - ми з вами. Від кожного нашого рішення залежить те, яким чином наші діти будуть розвиватися", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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